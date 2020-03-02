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Все про:списание долгов (27) Укроборонпром (483) Абромавичус (64)

 "Укроборонпром" разработал законопроект о списании 4,4 миллиардов долгов по зарплате

В государственном концерне "Укроборонпром" разработали и направили в Кабинет министров и профильный комитет Верховной Рады законопроект о списании задолженности отдельных предприятий концерна по выплате заработных плат в размере 4,4 млрд грн, сообщил его глава Айварас Абромавичус.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Разработан законопроект о финансовом оздоровлении концерна. Уже при создании концерна "Укроборонпром" больше 20 предприятий имели задолженность по заработной плате. Большая часть задолженностей перед банками, органами местного самоуправления, государственным бюджетом абсолютно безнадежная. Чтобы дать легендарным предприятиям, как танковый завод им.Малышева, Харьковский авиационный завод, научно-исследовательский институт "Квант", Шосткинский казенный завод "Звезда" "второе дыхание" мы обязательно должны списать эту безнадежную задолженность в размере 4,4 млрд грн", - заявил Абромавичус.

Он добавил, что законопроект был разработан и передан Кабинету министров, а также профильному комитету Верховной Рады.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178767
 
 
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Браво! Гениально! Списать то что украдено и забыть как безнадёжно утерянные деньги. Заниматься такими "мелочами" как 4 с половиной миллиарда гривен реально некому,все силы брошены на Пороха. Он главная цель .Вот если его удастся "упаковать", что довольно сомнительно, вот тогда и заживём и сытно и счастливо и главное весело,клоуны позаботятся что бы мы не заскучали. Но это всё потом,а сейчас не до этого.
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А можно и для меня законопроект и списать все долги?
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