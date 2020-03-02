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 Цены на золото коррекционно растут после падения в пятницу

Стоимость золота коррекционно растет в понедельник после обвала более чем на 4% в пятницу вечером на фоне паники вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,46%, до 1605,1 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивается на 3,46%, до 17,027 доллара за унцию.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. В ходе торгов пятницы инвесторы на фоне общей паники продавали все возможные активы. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.

Коррекционному росту цен способствовал некоторый оптимизм инвесторов относительно мер по стабилизации мировой экономики, появившийся на фоне заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что регулятор готов принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за эпидемии коронавируса.

"В пятницу ФРС США намекнула, что собирается снизить процентные ставки, и это очень важно для золота", — отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178761
 
 
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