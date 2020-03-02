 "Укроборонпром" за год увеличил экспорт вооружения и услуг на 19%, – Абромавичус

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В прошлом году наши компании экспортировали вооружения и услуг на сумму $908 млн. Это рост на 19% по сравнению с предыдущим годом", - заявил глава концерна в воскресение в эфире программы "Реальная политика" на телеканале "Украина 24".

Абромавичус добавил, что Украина не входит в десятку самых крупных экспортеров вооружения, а объемы экспорта США и РФ превышают отечественный в десятки раз, однако заверил, что и 2020 году показатели "Укроборонпрома" по поставкам зарубеж увеличатся.

"Видим, что в 2020 году рост экспорта намечается на уровне 30%. И это очень важная цифра, особенно в преддверии замедления темпов роста промышленного производства, который происходит не только в нашей стране, но и во всем мире", - сказал глава "Укроборонпрома".