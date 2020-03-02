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 "Укроборонпром" за год увеличил экспорт вооружения и услуг на 19%, – Абромавичус

Предприятия концерна "Укроборонпром" в 2019 году экспортировали заграницу вооружения и услуг на сумму $908 млн, что на 19% больше, чем годом ранее, заявил глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В прошлом году наши компании экспортировали вооружения и услуг на сумму $908 млн. Это рост на 19% по сравнению с предыдущим годом", - заявил глава концерна в воскресение в эфире программы "Реальная политика" на телеканале "Украина 24".

Абромавичус добавил, что Украина не входит в десятку самых крупных экспортеров вооружения, а объемы экспорта США и РФ превышают отечественный в десятки раз, однако заверил, что и 2020 году показатели "Укроборонпрома" по поставкам зарубеж увеличатся.

"Видим, что в 2020 году рост экспорта намечается на уровне 30%. И это очень важная цифра, особенно в преддверии замедления темпов роста промышленного производства, который происходит не только в нашей стране, но и во всем мире", - сказал глава "Укроборонпрома".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178758
 
 
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