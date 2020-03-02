 Цены на нефть находятся выше $51 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сегодня утром майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,58 (на 3,18%) до $51,25 за баррель. За торги пятницы Brent подешевела на $1,66 (на 3,18%), до $50,52 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,28 (на 2,86%) до $46,04 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,33 (на 4,95%), до $44,76 за баррель. На прошлой неделе цена WTI обвалилась на 16,2%, что стало максимальным падением с декабря 2008 года.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в феврале упал до 40,3 пункта с 51,1 пункта. Это минимальное значение за все время расчета индекса, пишет Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали падение показателя до 45,7 пункта.