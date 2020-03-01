 США вводят ограничения для иностранцев из-за коронавируса

Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Меры связаны с предотвращением распространения коронавируса. Также американским гражданам не рекомендуют посещать районы Италии и Южной Кореи, где обнаружены очаги распространения коронавируса COVID-19, передает CNBC.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность закрытия южной границы с Мексикой из-за коронавируса. Однако Трамп отметил, что сейчас Мексика не представляет большой угрозы по распространению заболевания, передает Reuters.

Ранее американские власти временно запретили въезд почти всех иностранцев, побывавших в Китае. В штате Вашингтон зафиксирована первая смерть человек от коронавируса. Погибшая женщина в возрасте от 50 до 60 лет не покидала США. Всего в США зарегистрировано 62 подтвержденных случая заражения, включая прибывших из китайского Уханя и с лайнера Diamond Princess. Трамп заверил соотечественников в том, что угроза мала, страна к обороне от болезни готова.