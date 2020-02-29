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 УЕФА не планирует переносить Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА не собирается переносить чемпионат Европы по футболу 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"Евро-2020 начнется 12 июня в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира", — говорится в заявлении УЕФА.

Во вторник вице-президент УЕФА Мишель Ува допустил отмену матчей турниров, проводимых союзом, в случае соответствующих требований со стороны отдельных государств. При этом он подчеркнул, что УЕФА старается не прерывать соревнования и пойдет на такой шаг, только если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Стартовый матч первенства состоится на "Стадио Олимпико" в Риме, а финальную игру примет арена "Уэмбли" в Лондоне.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178614
 
 
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