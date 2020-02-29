 Самые богатые люди мира потеряли за неделю $444 миллиарда из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Самые большие убытки понесли основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — в общей сумме $30 млрд за неделю. Миллиардеры теряют деньги из-за падения акций их компаний.

Агентство отметило, что убытки превысили все доходы с начала 2020 года. Из тех, кто не входит в топ-10, наибольшие потери у основателя Tesla Элона Маска — $9 млрд из-за падений акций компании.

В минусе, по данным Bloomberg, оказались около 80% богатейших людей планеты. Руководитель Carnival Corp. Мики Арисон потерял $1 млрд из-за того, что на принадлежащем ему круизном лайнере Diamond Princess пять человек погибли от осложнений коронавируса.

За последние сутки пять богатейших россиян потеряли $6 млрд из-за вируса. Больше всех потеряли президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (-$1,6 млрд) и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин (-$1,4 млрд).

Число заразившихся коронавирусом в мире превышает 85 тыс. человек. 2,9 тыс. умерли из-за болезни. Случаи заболевания зафиксированы в 55 страна

Напомним, минувшая неделя оказалась в буквальном смысле провальной в том числе и для фондовых рынков многих развитых стран. По данным агентства Bloomberg, ведущие европейские индексы потеряли 12–13,5%, американские индикаторы — 14%. Сильнее индексы падали в октябре 2008 года на фоне развития мирового финансового кризиса.