 Число зараженных новым вирусом из Китая превысило 85 тысяч человек

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

При этом на Китай приходится 79251 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 5902, увеличившись за минувшие сутки на 1718 случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 70 до 88 человек: 34 человека скончались в Иране, 21 - в Италии, 16 - в Южной Корее, 11 - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два - в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксировано на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 2931 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 931, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме, 888 - в Италии, 388 - в Иране. В Сингапуре насчитывается - 98 больных, Гонконге - 94, США - 60, Франции - 57, Германии - 53, Кувейте - 45, Таиланде - 41, Бахрейне - 36, на Тайване - 34, Испании - 32, Малайзии - 25, Австралии - 24, Великобритании - 20, ОАЭ - 19, Вьетнаме - 16, Канаде - 14, Макао - десять.

Менее десяти случаев заражения зарегистрированы в Ираке, Швеции, Омане, Хорватии, России, Швейцарии, Греции, Израиле, на Филиппинах, в Индии, Ливане, Румынии, Австрии, Финляндии, Грузии, Мексике, Нидерландах, Пакистане, Афганистане, Алжире, Азербайджане, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Камбодже, Дании, Египте, Иснадии, Эстонии, Латвии, Непале, Новой Зеландии, Северной Македонии, Нигерии, Норвегии, Шри-Ланке.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы глобального распространения коронавируса до "очень опасного". Этот вывод был сделан после того, как первые случаи заражения были выявлены в "черной" Африке и Латинской Америке, а также в связи с быстрым ростом числа забелевших в Южной Корее, Иране, Италии.