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 Рада созвала внеочередное заседание по требованию Зеленского

Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание в 16:00 в среду, 4 марта.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает БизнесЦензор.

"В соответствии с Распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания", – сказано в сообщении.

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

При этом список вопросов на сайте парламента не обнародован.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178578
 
 
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