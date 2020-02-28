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 Власти Японии закрыли Disneyland из-за вспышки нового вируса

Парки развлечений Disneyland и DisneySea в Токио будут закрыты по меньшей мере до 15 марта включительно из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил оператор парков компания Oriental Land Co., передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В данный момент открытие парков запланировано на 16 марта, но дальнейшая информация будет объявлена позже", – говорится в пресс-релизе компании.

Парк Universal Studios Japan (USJ) в Осаке также будет закрыт как минимум на две недели, свидетельствует информация на сайте USJ. Этот период может быть продлен в зависимости от ситуации.

О временном закрытии тематических парков было объявлено после того, как правительство Японии призвало организаторов крупных спортивных и культурных мероприятий, запланированных в стране на ближайшие две недели, рассмотреть вопрос об их отмене или переносе, отмечает агентство Kyodo News.

Disneyland и DisneySea в Токио прекратят работу на такой продолжительный срок впервые с 2011 года, когда они были закрыты из-за мощного землетрясения и цунами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178575
 
 
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