 Минздрав забрал закупку части лекарств у международных организаций

Как передает БизнесЦензор, соответствующий приказ Минздрава №589 от 28 февраля за подписью первого заместителя министра Андрея Семиволоса обнародован на сайте министерства.

В частности, ГП "Медицинские закупки Украины" переданы закупки лекарств по следующим направлениям:

химиотерапевтические препараты, радиофармпрепараты и препараты сопровождения для лечения онкологических больных; лекарственные средства и медицинские изделия для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями (кроме лабораторных реагентов и расходных материалов); лекарственные средства для обеспечения взрослых, больных гемофилией типа А или В или болезнь Виллебранда; Лекарственные средства для обеспечения детей, больных гемофилией типа А или В или болезнь Виллебранда; лекарственные средства и медицинские изделия для учреждений здравоохранения для обеспечения лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями; медицинские изделия для граждан, страдающих идиопатической семейной дистонией, идиопатической рото-лицевой дистонией; медикаменты для лечения больных рассеянным склерозом; препараты для оказания неотложной медицинской помощи при кровотечениях; реактивы для проведения массового скрининга новорожденных на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз и адреногенитальный синдром; препараты для лечения дыхательных расстройств новорожденных; медикаменты и мелкий лабораторный инвентарь для обеспечения проведения лечения бесплодия женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий; медикаменты для детей, больных детским церебральным параличом; антирезусный иммуноглобулин для предотвращения гемолитической болезни новорожденных; медикаменты для антиретровирусной терапии взрослых, подростков и детей.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, ГП "Медицинские закупки Украины" будет реализовывать полный цикл закупок: организацию и проведение тендерных процедур; управление контрактами и оплатами; импорт лекарственных средств и медицинских изделий; организацию их развозки в регионы и в учреждения здравоохранения; мониторинг уровня обеспечения соответствующими товарами и услугами.

В министерстве уверяют, что все закупки ГП МЗУ будут проводиться в соответствии с законом "О публичных закупках" в системе Prozorro.

"Планируется, что по объявленным направлениям тендерный процесс начнется в ближайшее время, после принятия законопроектов №2538, №2539, которые предоставят ГП МЗУ все необходимые инструменты для эффективных закупок. В зависимости от процедуры закупки, ее ожидаемая продолжительность от начала объявления к заключению договора - от 1 до 2,5 месяцев", – сказано в сообщении.

Напомним, государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" создано в октябре 2018 года. С июля 2019 года его возглавляет Арсен Жумадилов.

В 2019 году это госпредприятие провело закупки для Центра общественного здоровья МОЗ Украины по заказу Глобального фонда. Ожидаемая стоимость составляла 94 млн грн, фактическая - 58 млн грн.

В 2020 году ГП МЗУ будет осуществлять закупки по бюджетным программам МЗ Украины "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера" и бюджетной программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями".

По ряду других направлений, в соответствии с новой редакцией закона "О публичных закупках" и решению Минздрава, закупки будут продолжать осуществлять специализированные организации.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада приняла за основу проект закона, предусматривающий создание Минздравом специальной организации для закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

Также законопроектом предложено упростить импорт препаратов для новой закупочной организации, а также вносятся изменения в порядок лицензирования лекарств.

Напомним, с 2015 года Министерство здравоохранения Украины осуществляет закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения через специализированные международные организации. Такое решение было принято с целью избавиться от коррупции и завышенных цен при закупках лекарств.

В сентябре 2019 года Верховная Рада внесла изменения в закон о публичных закупках, продлив закупки лекарственных средств через международные организации до 2022 года.