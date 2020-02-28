[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.38 26.68
 Финансы
  607  0
Все про:валюта (926) курс (601) Межбанк (130) НБУ (4464)

 Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке еще на треть

Национальный банк Украины (НБУ) за период с 24 по 28 февраля сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $81, по сравнению с $125 млн неделей ранее.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ выкупил $41 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены Нацбанк купил $40 млн.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,08 млрд, продал – $295 млн.

Читайте также: Нацбанк рассматривает возможность создания нового индикатора валютного рынка

Как сообщалось, Национальный банк за период с 17 по 21 февраля сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $125 млн.

За период с 10 по 14 февраля НБУ сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $165,5 млн.

С 3 по 7 февраля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $362,5 млн, а продал – $45 млн.

Неделей ранее – с 27 по 31 января – Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $143,5 млн, приостановив покупку валюты впервые с сентября 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178558
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 вирус ДТЭК Киев Китай нефть телевидение эпидемия
 
 
 
 
 
 вверх