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 Аграрный рынок, Коррупция
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Все про:земля (396) Киев (2447) СБУ (516)

 СБУ обнаружила схему завладения сотнями гектаров земли в Киеве на 800 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения сотнями гектаров земель столичной общины при содействии бывшего руководства Главного управления Госгеокадастра в Киеве и ряда коммунальных предприятий, что нанесло общине ущерб на сумму почти 800 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает БизнесЦензор.

По версии следствия, вышеуказанные должностные лица в 2016-2019 годах способствовали незаконному выводу земельных участков в Оболонском, Деснянском и Дарницком районах Киева общей площадью 377 гектаров из коммунальной собственности.

"По предварительной информации, участки нелегально переоформили в пользование на физических лиц для дальнейшей перепродажи под застройку. Благодаря оперативному реагированию сотрудников СБУ организаторы сделки не успели перевести большинство участков в собственность подставных лиц", – сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса проведен ряд обысков в помещениях государственных учреждений и по адресам проживания фигурантов дела.

"Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, которая стала основанием для незаконной перерегистрации участков, электронные носители информации, которые содержат важные сведения для досудебного расследования. Продолжается экспертиза для установления полного размера причиненного государству ущерба через противоправную деятельность должностных лиц. Сейчас принимаются процессуальные меры для возвращения незаконно отчужденных земельных участков в собственность общины Киева", – сообщает СБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178556
 
   
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