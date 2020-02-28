 "Гарантированный покупатель" оценил нехватку средств для выплат по "зеленому тарифу" в 31 миллиард

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что утвержденный Минэкоэнерго прогнозный баланс объединенной энергосистемы Украины на 2020 год, "зеленой" энергии будет произведено около 9 млрд кВт-ч, за которую "Гарантированный покупатель" должен будет заплатить около 46 млрд грн.

"При этом, учитывая объем договоров, которые "Гарантированный покупатель" заключил с кандидатами в производители по "зеленому" тарифу, и оперативную информацию, в текущем году может произойти стремительный рост объемов производства электроэнергии из ВИЭ. По экспертным оценкам, генерация "зеленой" электроэнергии может превысить 12 млрд кВт-ч. Сумма выплат по "зеленому" тарифу в таком случае будет достигать около 58 млрд грн", – отмечается в сообщении.

По оценкам "Гарантированного покупателя", в первом случае реализация полученной от производителей ВИЭ электроэнергии принесет компании около 19 млрд грн, еще 3 млрд грн госпредприятие сможет направить на выплаты по "зеленому тарифу" за счет собственной прибыли. Таким образом дефицит средств для расчетов за произведенную из ВИЭ электроэнергию составит 24 млрд грн.

Если же стоимость электроэнергии по "зеленому" тарифу достигнет 58 млрд грн, от ее реализации можно будет теоретически получить 24 млрд грн. С учетом 3 млрд грн прибыли "Гарантированного покупателя" дефицит средств для расчетов достигнет 31 млрд грн.

В компании напомнили, что разницу между стоимостью электроэнергии по "зеленому" тарифу и доходами "Гарантированного покупателя" обязан покрывать оператор системы передачи (ОСП) – ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

"Таким образом, недостаток средств для оплаты услуги является дефицитом оператора системы передачи, что в свою очередь делает невозможным полные и своевременные расчеты "Гарантированного покупателя" за электроэнергию по "зеленому" тарифу", – отмечается в сообщении.

Так, на конец февраля задолженность "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" составляет 2,5 млрд грн: 0,6 млрд грн за январь и 1,9 млрд грн за 20 дней февраля.

Читайте также: Минэкоэнерго предложило более жесткий сценарий реструктуризации "зеленого" тарифа

Как сообщалось, по последним оценкам Минэкоэнерго, прогнозируемый на 2020 год дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому тарифу" составит 19 млрд грн.

В ноябре 2019 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды рассчитало несколько сценариев развития ситуации с недостатком в 2020 году средств для выплат альтернативной генерации. Тогда по расчетам ведомства дефицит мог составлять от 10,4 млрд грн до 13,5 млрд грн.

По данным министерства, производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2019 году в 2,1 раза – до 5,54 млрд кВт-ч, что составило 1,7% всей генерации.

По расчетам НКРЭКУ в 2019 году объем выплаченного зеленого тарифа составит 18 млрд грн, а в 2020 году, без изменения ситуации – 42,5 млрд грн.

Таким образом, генерация ВИЭ в 2020 году потребит 20% средств электроэнергетического рынка при общей доле генерации 6-7%.

Чем это грозит украинцам, читайте в материале БизнесЦензор: Хто отримає $2 млрд зелених тарифів від споживачів