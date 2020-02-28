 Госгеокадастр введет новую систему рассмотрения заявок на регистрацию участков, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Сегодня с визитом в Госгеокадастре. Регистраторы из Киева будут работать месяц в Киевской области и наоборот. Аналогично в Одессе. Ведь у нас до сих пор слишком высокий уровень отказов в регистрации земельных участков в Киеве – 59%, а в Одессе – 20%. Не изменится ситуация – мгновенные кадровые решения. Все пойдут на выход", – написал Гончарук.

Премьер добавил, что несколько месяцев была поставлена задача уменьшить количество отказов в регистрации земельных участков по Украине до 4% с 30%, которые были на конец 2019 года.

"В январе-феврале уровень отказов в среднем по Украине снизился до 10% благодаря открытому доступу к координатам поворотных точек земельных участков и запуску бесплатной онлайн-проверки файлов XML для регистрации участка. Чтобы приблизиться к цели в 4%, мы устраним человеческий фактор. Вводим экстерриториальный принцип рассмотрения заявок, то есть без контакта человека с чиновником – все заявки по принципу случайности будут попадать к любому кадастровому регистратору в стране. Это заработает уже в апреле этого года", – сообщил Гончарук.