 Нацкомиссия ужесточила ответственность за небалансы на рынке электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

"До сих пор участники рынка фактически воспринимали балансирующий рынок, как еще одна площадку для торговли электроэнергией, по результатам которого на урегулировании небалансов можно получить значительную прибыль. Тогда как в нормальных условиях балансирующий рынок должен быть исключительно местом "наказания" за просчеты", – пояснили в компании.

В связи с этим НКРЭКУ изменила подход к формированию размера платежей за небалансы.

"При отрицательном небалансе (участник рынка имеет дефицит электроэнергии в своем торговом графике), когда цена небаланса меньше цены рынка на сутки вперед (РСН), платеж за небаланс (направление платежа – от участника рынка) будет определяться по цене РСН, увеличенной на повышающие коэффициент . Если цена небаланса больше цены РСН, то платеж за небаланс будет определяться на уровне цены небаланса, увеличенной на повышающий коэффициент", – пояснили в компании.

При положительном же небалансе (участник рынка имеет профицит электроэнергии в своем торговом графике), когда цена небаланса меньше цены РСН, платеж за небаланс (направление платежа – к участнику рынка) будет определяться по цене небаланса, уменьшенной на понижающий коэффициент. Если цена небаланса больше цены РСН, то платеж за небаланс будет определяться на уровне цены РСН, уменьшенной на понижающий коэффициент.

"Таким образом, небалансы участников рынка всегда будут приводить к убыткам в отличие от покупки/продажи электроэнергии на РСН. Принятые Регулятором изменения увеличат ответственность игроков рынка за небалансы и будут стимулировать лучше прогнозировать собственное производство/потребление электроэнергии", – подчеркивают в "Укрэнерго".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як учасники ринку маніпулюють на ринку електроенергії

Как сообщалось, ранее "Энергоатом" раскритиковал предложенные НКРЭКУ изменения в Правила рынка электроэнергии в части ценообразования на балансирующем рынке, заявив, что в существующем виде изменения приведут к дополнительным убыткам оператора АЭС.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заметила действия участников рынка электрической энергии в январе, которые имели признаки манипулирования.

В связи с этим НКРЭКУ рассматривает вопрос о проведении проверок хозяйственной деятельности участников рынка, которые в своих заявках на продажу электрической энергии в январе 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне.