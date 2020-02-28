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 Выплаты по "зеленому тарифу" во втором полугодии достигли 16 миллиардов

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" завершило выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) по 2019 год.

В частности, 28 февраля в рамках выплат за прошлый год альтернативной генерации было перечислено последние 500 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

"Выполняя специальные обязанности, возложенные на предприятие, в частности по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников, "Гарантированный покупатель" заплатил за "зеленую" электроэнергию, сгенерированную в 2019 году, 15,8 млрд грн", – сказано в сообщении.

В частности, за июль 2019 года выплаты по "зеленому тарифу" составили 3,1 млрд грн, за август – 3,4 млрд грн, за сентябрь – 3,1 млрд грн, за октябрь – 2,2 млрд грн, за ноябрь – 2,2 млрд грн, за декабрь – 1,8 млрд.

Всего с 1 июля по 31 декабря 2019 года производители электроэнергии из возобновляемых источников выработали 3 129 МВт- ч электроэнергии и продали ее гарантированному покупателю.

Читайте также: Минэкоэнерго предложило более жесткий сценарий реструктуризации "зеленого" тарифа

Как сообщалось, по последним оценкам Минэкоэнерго, прогнозируемый на 2020 год дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому тарифу" составит 19 млрд грн.

В ноябре 2019 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды рассчитало несколько сценариев развития ситуации с недостатком в 2020 году средств для выплат альтернативной генерации. Тогда по расчетам ведомства дефицит мог составлять от 10,4 млрд грн до 13,5 млрд грн.

По данным министерства, производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2019 году в 2,1 раза – до 5,54 млрд кВт-ч, что составило 1,7% всей генерации.

По расчетам НКРЭКУ в 2019 году объем выплаченного зеленого тарифа составит 18 млрд грн, а в 2020 году, без изменения ситуации – 42,5 млрд грн.

Таким образом, генерация ВИЭ в 2020 году потребит 20% средств электроэнергетического рынка при общей доле генерации 6-7%.

 Чем это грозит украинцам, читайте в материале БизнесЦензор: Хто отримає $2 млрд зелених тарифів від споживачів

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178544
 
 
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Ах*ть цифры. Ето сколько можно было для армии закупить танков, самолетов и прочей новейшей техники. Да и пенсионеры которые живут на пенсию меньше прожиточного минимума сосите а Ахметова между ног
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Скажите, а нам точно нужны жалкие подачки от МВФ или проще Ахметову и его подельникам руки отрубить чтобы не лезли в наш карман?
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Новость надо преподносить так; "Коррупционеры "распилили" 16 млрд.долл из бюджета", ограбили промышленных и бытовых потребителей с помощью "зеленого" лохотрона,никому не нужного,экономически не оправданного и экологически вредного,покупая "зеленую" энергию в 10 раз дороже традиционной,которой одна атомная генерация(53 коп квт/час) обеспечивает 100% внутренней потребности. Просто гениально.Развал энергетической отрасли идет ускоренными темпами.Вместо того чтобы поддерживать реальный сектор экономики и эти деньги направить на модернизацию,оплату труда и системы безопасности атомной,тепловой и гидрогенерации, содержат геморройных паразитов,грабящих бюджет и нас потребителей.
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Ситуация в электроэнергетике продолжает накаляться. Идет вытеснение "зеленой энергетики", вместе с иностранными инвестициями. Ахметов там не самый большой игрок, кстати.
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Що буде далі? Потужності "зелених" швидко зростають

Масове введення в експлуатацію нових великих СЕС та ВЕС збільшує кількість дорогої "зеленої" електроенергії в системі.
А оскільки атомні енергоблоки АЕС, які виробляють 55% електроенергії в країні, не можуть маневрувати, тобто швидко збільшувати або зменшувати обсяги виробітку, то в певні періоди, для збалансування енергосистеми (пропозиція має дорівнювати попиту), доведеться примусово зупиняти одну з генерацій: дешеву атомну, або зелену.
Подібне уже трапилось. В ніч з 4 на 5 листопада НЕК "Укренерго" вперше обмежила "зелену" генерацію Ботієвської, Приморської-1 і Орловської ввітряних станцій. Всі три - найбільші в Україні ВЕС, всі належать ДТЕК Ріната Ахметова.

Обмеження становило 300-400 МВт, однак ДТЕК все рівно отримає свої гроші за не відібрану електроенергію, оскільки держава зобов'язана оплачувати зелений тариф навіть тоді, коли "зелена електроенергія" їй не потрібна.

За словами директора "Укренерго" Всеволода Ковальчука, обсяг відновлюваних джерел вже зараз настільки великий, що енергосистема України не має можливості його безболісно балансувати.
Єдиним виходом з ситуації є примусове обмеження або атомної генерації, або ВДЕ.

"Наша негнучка енергосистема, не маючи великих інвестицій в генерацію, окрім вкладень у відновлювальні джерела, вже цієї осені отримала більшу частку ВДЕ у виробництві електроенергії, ніж може самостійно збалансувати. І в травні 2020 року це призведе до зупинок або атомних електростанцій, або відновлювальних джерел, в першу чергу ВЕС. І перший, і другий сценарії є негативними, оскільки вони призведуть до зростання оптової ціни електроенергії. Якщо ми зупинимо генерацію ВДЕ, то за невироблену електроенергію держава все рівно буде платити через тариф системного оператора "Укренерго". А якщо ж ми обмежимо АЕС, то в енергосистемі буде більше дорогої "зеленої" електроенергії і менше найбільш дешевої атомної", - додає Ковальчук. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3159428
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