 Нацсовет запретил вещание еще трех российских телеканалов

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, решение было приято единогласно, передает БизнесЦензор.

Нацсовет отмечает, что страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, которая признана государством-оккупантом и государством-агрессором, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, язык ведения программ – русский.

"Руководствуясь нормами ч.2 ст.42 закона "О телевидении и радиовещании", ст.15, 17, 24 закона "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и другими нормативно-правовыми документами, регулятор отменил свои предыдущие решения относительно программ "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк" и удалил их из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины", – сказано в сообщении.