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 Долг населения за коммуналку в январе вырос на 6,7%, – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2020 года увеличилась на 6,7% и составила 61,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 млрд грн, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в январе 2020 года зафиксирован в Киевской (101,9% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях (73-78% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 4,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 38,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 37,4 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178534
 
 
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