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 Facebook отменил ежегодную конференцию для разработчиков

Ежегодная конференция F8, организуемая компанией Facebook для разработчиков программного обеспечения, отменена.

Как сообщили организаторы мероприятия, причиной его отмены стала обеспокоенность из-за распространения коронавируса COVID-19, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ain.ua.

В компании отметили, что рассматривали вариант выборочно приглашать гостей на ивент, но в итоге отказались от него, поскольку "казалось неправильным проводить F8 без международных гостей".

Вместо обычной конференции в компании рассматривают другие форматы: видеостримы, локальные ивенты и т.д.

Планировалось, что конференция пройдет 5-6 мая в Сан-Хосе в Калифорнии. В прошлом году на нее приехали более 5 тыс. разработчиков, создателей и предпринимателей из разных стран мира.

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Ежегодная конференция F8 считается одним из крупнейших мероприятий, организуемых Facebook. Ранее компания также отменила саммит, посвященный теме маркетинга, который должен был состояться в Сан-Франциско в мае.

В пятницу о первых случаях заражения коронавирусом сообщили страны на трех континентах.

Материковый Китай, очаг вспышки отчитался о 327 новых случаях инфицирования – минимум с 23 января. Общее число заболевших в стране превысило 78 800, количество жертв достигло почти 2 800.

Еще четыре страны сообщили о первых случаях вируса, в то время как общее число заболевших вне Китая составило 3 700, около 70 человек умерли. На данный момент на страны помимо Китая приходится около трех четвертей новых случаев инфицирования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178532
 
 
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