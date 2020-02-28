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 Кабмин перечислил 650 миллионов на выплату зарплат шахтерам

Кабинет министров направил 654 млн грн за счет предусмотренных в госбюджете средств на выплату зарплат сотрудникам государственных угледобывающих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

"Уже на следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы", – сказано в сообщении.

Минэкоэнерго обещают полностью выплатить задолженность по зарплате перед шахтерами в ближайшие месяцы.

В госбюджете на 2020 год по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" по статье расходов "Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)" предусмотрено 1,96 млрд грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.

Как сообщалось, ранее на неделе президент Владимир Зеленский поручил погасить задолженность по зарплате шахтерам в ближайшие месяцы. По словам президента, на сегодня она превышает 1 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178523
 
 
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