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 Оператор ГТС определил победителей тендеров на поставку газа на 1,5 миллиарда

ООО "Оператор ГТС Украины" определил НАК "Нафтогаз Украины" победителем тендеров на поставку 280 млн кубометров природного газа, еще 40 млн куб. м поставит ЧП "Некст Ойл Трейд" волынского бизнесмена Сергея Воеводы.

Об этом свидетельствуют результаты торгов в системе Prozorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на expro.

В частности, по итогам торгов "Нафтогаз" объявлен победителем трех тендеров с ценой 4560 - 4770 грн за тысячу кубометров (с НДС) на общую сумму 1,29 млрд грн.

"Некст Ойл Трейд" победило в тендере предложив газ по 4 798 грн за тыс. куб. м, получив подряд на 191,9 млн грн.

Согласно условиям аукционов, оплата за газ осуществляется с отсрочкой 30 календарных дней, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем передачи газа.

В целом ОГТСУ получил заявки на поставку 1,76 млрд куб м газа от 17 компаний. Всего запланировано 15 аукционов, которые состоятся 27 февраля, 2 марта и 27 марта на Prozorro.

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Три компании – НАК "Нафтогаз Украины", ООО "РГК Трейдинг", ООО "Трафигура Юкрейн" – подали предложения на участие во всех аукционах.

Кроме этого, ООО "ЭРУ Трейдинг" подало заявки на 7 тендеров, ООО "СОКАР Украина" и ООО "Некст Ойл Трейд" – на 5, ЧАО "УК "Укрнефтебурение", ООО" Акспо Украина" – на 3, ООО "Газенергопостач", ООО "Тех Пром Газ" – на 2.

Предложения на участие в одном тендере направили ООО "Евроенерготрейд", ООО "Трансгазпром", ООО "Мет Украина", ООО "Энерджи Трейд Групп", ООО "УЭК "Нафтогаз Контакт", ООО "ОККО Контракт", ООО "ЮГ-ГАЗ" .

Предыдущие тендеры ОГТСУ на закупку 735 млн куб м газа были опубликованы 9 декабря 2019 года на Prozorro. Однако 8 января 2020 года все торги были отменены в связи с представлением к участию в них менее двух тендерных предложений.

Как сообщалось, в конце января ООО "Оператор ГТС Украины" объявило тендеры на закупку 1,76 млрд кубометров природного газа для обеспечения балансирующих действий и для производственно-технологических потребностей функционирования газотранспортной системы общей ожидаемой стоимостью 9,15 млрд грн.

В системе публичных закупок Prozorro размещено 15 тендеров на закупку газа в период марта-декабря 2020 года объемом от 40 до 200 млн куб. м и ожидаемой стоимостью от 208 млн до 1,04 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178520
 
 
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