[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.38 26.67
 Транспорт, Социальная политика
  355  0
Все про:Киев (2450) Метрополитен (317) музыка (53) оплата (41)

 Киевсовет разрешил бесплатно перевозить музыкальные инструменты в метро

Киевсовет разрешил бесплатную перевозку в столичном метро музыкальных инструментов в чехлах или другой упаковке. Такое правило действовало с 1995 года, но при утверждении новых норм произошла техническая ошибка.

Об этом говорится в сообщении Киевсовета, передает БизнесЦензор.

"После принятия новых правил пользования метрополитеном к депутатскому корпусу обращаются преподаватели, студенты, музыканты относительно оплаты за перевозку музыкальных инструментов. Для них это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности. Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Сегодняшним нашим решением мы исправили этот пробел", – отметила соавтор соответствующего решения, депутат Киевсовета Виктория Муха

Решение поддержали 62 депутата.

В ноябре 2019 года Киевский городской совет утвердил новые правила пользования Киевским метрополитеном.

Согласно решению, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом.

Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и тому подобное) перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178515
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 вирус ДТЭК Киев Китай нефть телевидение эпидемия
 
 
 
 
 
 вверх