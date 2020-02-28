 Киевсовет разрешил бесплатно перевозить музыкальные инструменты в метро

Об этом говорится в сообщении Киевсовета, передает БизнесЦензор.

"После принятия новых правил пользования метрополитеном к депутатскому корпусу обращаются преподаватели, студенты, музыканты относительно оплаты за перевозку музыкальных инструментов. Для них это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности. Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Сегодняшним нашим решением мы исправили этот пробел", – отметила соавтор соответствующего решения, депутат Киевсовета Виктория Муха

Решение поддержали 62 депутата.

В ноябре 2019 года Киевский городской совет утвердил новые правила пользования Киевским метрополитеном.

Согласно решению, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом.

Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и тому подобное) перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.