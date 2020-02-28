 Швейцария отменила Женевский автосалон из-за вспышки коронавируса

Соответствующее решение принял Федеральный совет в Берне в пятницу, 28 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно принятому решению, по меньшей мере до 15 марта в Швейцарии не допускается проведение мероприятий, на которых присутствуют более тысячи человек.

Решение принято за три дня до начала Женевского автомобильного салона, организаторы которого ожидали порядка 600 тысяч посетителей.

Глава Женевского автосалона Морис Турреттини выразил сожаление в связи с отменой мероприятия, но подчеркнул, что здоровье всех его участников является "абсолютным приоритетом".

"Речь идет о форс-мажорных обстоятельствах. Это горькая потеря для экспонентов, которые вложили в свое присутствие в Женеве значительные средства. Но мы убеждены, что все пострадавшие поймут это решение", – отметил он.

Турреттини подчеркнул, что еще неделю назад никто не мог предполагать такое развитие ситуации, но все изменилось после появления первых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии.

Организаторы мероприятия пообещали, что стоимость проданных на автосалон билетов будет компенсирована.

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Ранее был отменен также запланированный на апрель Женевский салон часов.

По данным сайта Worldometers на 28 февраля, в Швейцарии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, вызывающим вирусную пневмонию COVID-19. В общей сложности заболевание выявлено в 57 странах мира, в данный момент коронавирусом заражены более 44 тысяч человек. Еще почти 37 тысяч пациентов уже излечились, а более 2,8 тысячи скончались от последствий заражения.