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 Нацбанк решил стимулировать банки избавляться от непрофильных активов

Национальный банк Украины (НБУ) начиная с 2021 года вводит поэтапный вычет из регулятивного капитала банков стоимости имущества, не используемого ими при осуществлении банковской деятельности.

Эти изменения утверждены постановлением правления НБУ №22 от 27 февраля, которое вступит в силу с 28 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Документом внесены изменения в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине.

"Такие изменения активизируют работу банков по реализации непрофильных активов, что высвободит ресурсы, необходимые для кредитования и осуществления других банковских операций", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Национальный банк уточнил порядок корректировки расчета регулятивного капитала на сумму неполученных начисленных доходов по ценным бумагам центральных органов исполнительной власти Украины, эмитированных в иностранной валюте.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178507
 
 
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И правильно! Жеребцов арабских они содержат!
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