 Экономика Франции продемонстрировала снижение впервые за 4 года

Об этом свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, это первое сокращение показателя со второго квартала 2016 года.

Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков.

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Рост ВВП в октябре-декабре прошлого года составил 0,9% в годовом выражении, при этом первоначально было объявлено о повышении на 0,8%.

В третьем квартале французская экономика увеличилась на 0,3% относительно предыдущего квартала и на 1,5% в годовом выражении.

Как сообщалось, по предварительным данны Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), ВВП Германии в 2019 году вырос всего на 0,6%, по сравнению с 1,5% в 2018 году и 2,5% в 2017 году. Темпы роста экономики страны оказались самыми слабыми с 2013 года.