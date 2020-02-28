[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.38 26.68
 Финансы
  100  0
Все про:госбюджет (623) Минфин (1336) прогноз (652) Минэкономразвития (1007)

 Минэкономики предоставит Минфину обновленный макропрогноз 2 марта

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 2 марта направит в Министерство финансов обновленный макропрогноз на 2021-2023 годы, после чего документ должен быть утвержден правительством и обнародован.

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе министерства, передает БизнесЦензор.

"2 марта Минэкономики предоставит Минфину ориентировочные основные прогнозные макропоказатели на 2021-2023 годы в рамках подготовки очередной Бюджетной декларации", – сказали в пресс-службе.

По ее данным, новые показатели будут содержать обновленные прогнозные показатели, которые базируются, в том числе, на прогнозе развития отдельных стран мира - основных торговых партнеров и прогнозе цен на мировых рынках. Кроме того, они будут учитывать текущую социально-экономическую ситуацию в Украины.

"После одобрения правительством прогноза на новый период – 2021-2023 годы – прогнозные макропоказатели будут обнародованы", – отметили в министерстве.

Пересмотр прогноза текущего года является стандартной процедурой при подготовке прогноза на новый период, уточнили в пресс-службе.

"Уточнения базы прогноза, то есть ожиданий на текущий год, являются обязательными", – отметили в министерстве.

Читайте также: Госбюджет в январе недополучил 14 миллиардов запланированных доходов, – Минфин (обновлено)

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров планирует обновить макропрогноз в течение нескольких недель, после чего будет решаться вопрос о возможном пересмотре показателей госбюджета на 2020 год. 

Cогласно октябрьскому (2019 год) макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/$, в 2021 – 27,2 грн/$, в 2022 – 27,5 грн/$ по базовому сценарию, по оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022. Консервативная оценка Минэкономики предусматривает рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на 3,7%, оптимистичная – на 4,8%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178498
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Киев Китай НБУ нефть Новости компаний Укрзализныця эпидемия
 
 
 
 
 
 вверх