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 Сеть платежных терминалов в Украине за год выросла на 20%

За 2019 год сеть торговых платежных терминалов в Украине выросло почти на 20% - до 333 тыс. штук.

Об этом в ходе презентации Национальной онлайн-платформы для предпринимателей малого и среднего бизнеса "Дия.Бизнес" сказала генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"По результатам 2019 года, исходя из статистики Национального банка, 8 из 10 транзакций - это безналичные. Мы впервые пересекли границу в 50% в объемах безналичных операций в общем объеме операций. Теперь можно уверенно сказать, что Украина находится на уровне европейских и мировых трендов. Только 5 лет назад по всем операциям по карте безналичный расчет составлял лишь 25%. Также мы закончили 2019 год с 333 тыс. POS-терминалов. Рост за 2019 год составил почти на 20%", - сказала Андреева.

Кколичество торговых POS-терминалов по состоянию на 1 января 2019 года составляет примерно 279 тыс. штук

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178496
 
 
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