 Wizz Air досрочно приостановит часть рейсов из Одессы в Польшу

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на обновленные данные в системе бронирования лоукоста, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, последний этой весной рейс Одесса-Гданьск состоится 9 марта, рейс Одесса-Катовице - 10 марта.

Полеты во Вроцлав будут выполняться до 23 марта включительно, в Берлин и Будапешт - до 24 марта, в Братиславу - до 25 марта.

Как сообщалсь, ранее в Wizz Air объявили о планах приостановить полеты в Одессу почти на 2,5 месяца с 26 марта по 5 июня 2020 года из-за ремонтных работ в этом аэропорту.

Пассажирам, которые купили билеты на отмененные рейсы, авиакомпания предложила перебронирование на альтернативные маршруты, полный возврат средств или зачисление 120% стоимости билета в качестве кредита на WIZZ-счет.

В ответ на это Ryanair ввел специальные "спасательные" тарифы на те рейсы из Одессы, которые пересекались с направлениями Wizz Air.