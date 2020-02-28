 Налоговая милиция обнаружила незаконный мини-НПЗ на Киевщине

Также в ходе расследования было изъято и передано на ответственное хранение почти 74,5 тыс. л моторного топлива стоимостью 2 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"В рамках проведения операции "Акциз-2020" и расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 272, ч.1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории области осуществляется незаконное производство и реализация горючего. По результатам проведенных мероприятий ликвидирован подпольный цех, в котором изготавливали ГСМ, и остановлена незаконную реализацию горючего", – сказано в сообщении.

Читайте также: Прокуратура обнаружила нелегальную нефтебазу с 1,25 миллиона литров топлива

Как сообщалось, на совещании 5 февраля президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям активизировать борьбу с нелегальными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), предложив также предоставить их владельцам возможность легализировать свою деятельность.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба ведет работу по 10 нефтеперерабатывающим заводам, которые работают незаконно.

Владимир Зеленский также отметил результаты борьбы с нелегальными автозаправочными станциями, по итогам которых закрыто около 800 незаконных заправок.