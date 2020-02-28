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 "Укрэнерго" выдало свидетельства трем поставщикам вспомогательных услуг

НЭК "Укрэнерго" выдала свидетельства о соответствии требованиям к поставщикам вспомогательным услуг Кураховской ТЭС ООО "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова, а также Каневской и Каховской ГЭС государственного "Укргидроэнерго".

Как сообщает пресс-служба "Укрєнерго", указанные генкомпании внесены в Реестр поставщиков вспомогательных услуг, передает БизнесЦензор.

В частности, Кураховская ТЭС подтвердила технические возможностей предоставления следующих вспомогательных услуг:

  • обеспечение резерва поддержки частоты с диапазоном регулирования ± 88 МВт;
  • обеспечение ручных резервов восстановления частоты на загрузку (или разгрузки) не более 230 МВт;
  • обеспечение резервов замещения на загрузку (или разгрузки) не более 380 МВт.

Каневская ГЭС подтвердила технические возможностей предоставления следующих вспомогательных услуг:

  • обеспечение автоматических резервов восстановления частоты с диапазоном регулирования 144 (±72) МВт;
  • обеспечение ручных резервов восстановления частоты на загрузку (или разгрузки) не более 264 МВт;
  • обеспечение резервов замещения на загрузку (или разгрузки) не более 264 МВт.

Каховская ГЭС технически сможет предоставлять такие вспомогательные услуги:

  • обеспечение автоматических резервов восстановления частоты с диапазоном регулирования 197 (± 98) МВт;
  • обеспечение ручных резервов восстановления частоты на загрузку (или разгрузки) не более 317 МВт;
  • обеспечение резервов замещения на загрузку (или разгрузки) не более 317 МВт.

Как сообщалось, в декабре 2019 года НЭК "Укрэнерго" провело первый аукцион на приобретение вспомогательных услуг на рынке электроэнергии.

В начале декабря 2019 года НЭК "Укрэнерго" выдало Днепровской ГЭС-1 (ЧАО "Укргидроэнерго") и Кураховской ТЭС (ООО"ДТЭК Востокэнерго") первые свидетельства о соответствии требованиям к поставщикам вспомогательных услуг на рынке электрической энергии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178483
 
 
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