 "Укрэнерго" выдало свидетельства трем поставщикам вспомогательных услуг

Как сообщает пресс-служба "Укрєнерго", указанные генкомпании внесены в Реестр поставщиков вспомогательных услуг, передает БизнесЦензор.

В частности, Кураховская ТЭС подтвердила технические возможностей предоставления следующих вспомогательных услуг:

обеспечение резерва поддержки частоты с диапазоном регулирования ± 88 МВт;

обеспечение ручных резервов восстановления частоты на загрузку (или разгрузки) не более 230 МВт;

обеспечение резервов замещения на загрузку (или разгрузки) не более 380 МВт.

Каневская ГЭС подтвердила технические возможностей предоставления следующих вспомогательных услуг:

обеспечение автоматических резервов восстановления частоты с диапазоном регулирования 144 (±72) МВт;

обеспечение ручных резервов восстановления частоты на загрузку (или разгрузки) не более 264 МВт;

обеспечение резервов замещения на загрузку (или разгрузки) не более 264 МВт.

Каховская ГЭС технически сможет предоставлять такие вспомогательные услуги:

обеспечение автоматических резервов восстановления частоты с диапазоном регулирования 197 (± 98) МВт;

обеспечение ручных резервов восстановления частоты на загрузку (или разгрузки) не более 317 МВт;

обеспечение резервов замещения на загрузку (или разгрузки) не более 317 МВт.

Как сообщалось, в декабре 2019 года НЭК "Укрэнерго" провело первый аукцион на приобретение вспомогательных услуг на рынке электроэнергии.

В начале декабря 2019 года НЭК "Укрэнерго" выдало Днепровской ГЭС-1 (ЧАО "Укргидроэнерго") и Кураховской ТЭС (ООО"ДТЭК Востокэнерго") первые свидетельства о соответствии требованиям к поставщикам вспомогательных услуг на рынке электрической энергии.