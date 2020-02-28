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 Котировки привязанных к росту ВВП облигаций Украины упали на 9% за неделю (обновлено)

Растущая нервозность рынков из-за быстрого распространения эпидемии коронавируса за пределы Китая по итогам торгов 27 февраля привела к дальнейшему удешевлению украинских госбумаг на международном рынке: ВВП-варранты подешевели на 2% – до 101,9% от номинала, а доходность по евробондам выросла в среднем еще на 0,2 процентных пункта (п.п.).

В результате евробонды с погашением в 2022 году котировались снова по ставке выше 4%, а в 2027 году – почти 6%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Обвал мировых рынков из-за быстрого распространения эпидемии коронавируса за пределы Китая в пятницу, 28 февраля, привел к дальнейшему удешевлению украинских госбумаг на международном рынке: ВВП-варранты подешевели на 2,8% – до 99,1% от номинала, а доходность по евробондам выросла еще на 0,2-0,3 процентных пункта (п.п.).

В результате к 18:00 евробонды с погашением в 2021 году котировались по ставке под 4%, в 2023 году – около 5%, в 2026 году – под 6%, а самые длинные, с погашением в 2032 году, – по 6,5%.

В целом с текущей начала недели ВВП-варранты Украины подешевели на 8,5%, а доходность по евробондам выросла в среднем на 1 п.п.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отметил, что на фоне падения мировых рынков ставки по украинским еврооблигациям за неделю выросли на 0,9-1,1 процентных пункта, передает УНИАН.

По словам аналитика, охлаждение спроса на украинские ОВГЗ со стороны нерезидентов, наблюдаемое вторую неделю подряд, также связано с фактором эпидемии.

В то же время, Паращий не видит угрозы массового бегства нерезидентов из ОВГЗ и связанной с этим девальвации гривни.

"Не думаю, что будет бегство. ОВГЗ не так просто будет продать. И вряд ли это как-то повредит гривне", – отметил Паращий.

Как сообщалось, неделей ранее котировки ВВП-варрантов Украины снизились примерно, на 1% – до 107,9% номинала. Наиболее вероятной причиной аналитики указывали обнародованную 14 февраля Государственной службой статистики Украины первую оценку темпов роста ВВП в четвертом квартале, которая оказалась ниже ожиданий – 1,5%.

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Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%.

Однако проблемы в переговорах с Фондом снова привели к их падению почти до 50% от номинала к началу октября 2018, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше. Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% от номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178469
 
 
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Вот и все чего стоит вся ваша глобальная економика, все лопает как мыльный пузырь в один миг. Цена на нефть падает, золото падает, биткойны падают, ваучеры и акции падают... Все закончится тем что все побегут обратно в село чтобы тупо пожрать и не сдохнуть.
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А кто землю продал тот будет у обочины х**й сосать за кусок хлеба
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Беги в село. Только по дороге лапти не потеряй.

Так капитализьм устроен, что он регулярно перегревается. Примерно каждые 10-12 лет рынки перегреваются и начинается очередной обвал. Прошлый обвал был в 2008-2009 годах. Пришло время для следующего. Кто успел вовремя выйти в кэш, тот на этом кризисе озолотится.
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в кеш уйти - не проблема. Сейчас акулы рубят на волатильности (бай VOX) и селл индексы
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На волатильности кто-то рубит, а кто-то *****...вает. Кукл любит трахать тех, кто решил, что поймал рынок за бороду. Потом такой дурик, который возомнил себя куклом и решил подзаработать на волатильности, долго зашивает дырки в своей заднице и убеждает себя, что это был не просто слив депозита, а хороший урок на будущее. Еще и спасибо куклу говорит за то, что его оттарахал.

Лучше всего - это выйти в кэш перед началом обвала и на дне снова затариваться. Когда движение рынка вверх станет очевидным и неотвратимым тожно тариться и с большим плечом.
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когда ГРН у нас будет "сдуваться" - твой прогноз...
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в кэш ! -срочно меняй доллары на гривну - самую крепкую валюту мира... Привязанные к росту ВВП облигации Украины потеряли 6% за неделю - Цензор.НЕТ 8367
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Если все будут продолжаться как есть, то скоро ценные бумаги Украины будут стоить как бумага на которой они напечатаны. Что очень плохо, тк будет означать дефолт.
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