 Киев принял на баланс часть Окружной дороги

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает БизнесЦензор.

"На баланс города передаются участки в Оболонском и Голосеевском районах. Это часть пр. Минского и дорога от ул. Академика Заболотного к Столичному шоссе", - сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

КГГА сообщает, что на всех участках, которые были на балансе столицы, проведены масштабные капитальные ремонты.

Это ул. Заболотного, Одесской площади, участок Окружной дороги от поворота на Вишневое до развязки с ул. Победы, просп. Палладина.

"Соответствующий капитальный ремонт ожидает и участки, которые были на балансе Государственного агентства автомобильных дорог, а теперь будут обслуживаться подразделениями КП "Киевавтодор", - добавил заместитель председателя КГГА.