[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.38 26.68
 Транспорт
  718  0
Все про:КГГА (541) Киев (2447) Укравтодор (377)

 Киев принял на баланс часть Окружной дороги

Киев принимает на баланс города участка Окружной дороги, которые обслуживались подразделениями Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает БизнесЦензор.

"На баланс города передаются участки в Оболонском и Голосеевском районах. Это часть пр. Минского и дорога от ул. Академика Заболотного к Столичному шоссе", - сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

КГГА сообщает, что на всех участках, которые были на балансе столицы, проведены масштабные капитальные ремонты.

Это ул. Заболотного, Одесской площади, участок Окружной дороги от поворота на Вишневое до развязки с ул. Победы, просп. Палладина.

"Соответствующий капитальный ремонт ожидает и участки, которые были на балансе Государственного агентства автомобильных дорог, а теперь будут обслуживаться подразделениями КП "Киевавтодор", - добавил заместитель председателя КГГА.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178467
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Киев Китай НБУ нефть Новости компаний Укрзализныця эпидемия
 
 
 
 
 
 вверх