 Фондовые рынки Европы упали на 5% из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 днем упал на 4,54% - до 371,78 пункта.

По итогам торгов в четверг индикатор опустился на 3,75% и вошел в фазу коррекции: его значение упало на 10,2% с рекордного максимума в 433,90 пункта, достигнутого на закрытие торгов 19 февраля 2020 года.

За текущую неделю индекс потерял более 12%, что является самым существенным падением с 2008 года, когда за неделю, завершившуюся 10 октября, он упал на 21%.

Германский DAX опустился на 5,05%, французский CAC 40 - 4,54%, британский FTSE 100 - 4,42%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB упали на 4,37% и на 3,75% соответственно.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло на утро пятницы 83,265 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 78,824 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных увеличилось до 4,441 тыс.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус накануне заявил, что ситуация с коронавирусом в мире достигла "решающей точки", поскольку число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превышает число новых случае в Китае, растет число стран, в которых зафиксированы случаи заражения.

По данным ВОЗ, на утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира.

Опубликованные в пятницу статданные указали на первое сокращение ВВП Франции с 2016 года.

Экономика Франции в четвертом квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Это первое сокращение показателя со второго квартала 2016 года. Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

В январе годовая инфляция составила 1,7%. Относительно января цены не изменились. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,6%, второго - на 0,1%.

Тем временем количество безработных в Германии в текущем месяце сократилось на 10 тыс. - до 2,26 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица осталась на уровне 5% (вблизи рекордно низкой отметки) по итогам десятого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа безработных на 3 тыс. и сохранения уровня безработицы, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции BASF дешевеют на 4,5%. Германская нефтехимическая компания, одна из крупнейших в мире, в четвертом квартале снизила чистую прибыль более чем в два раза. BASF ожидает, что коронавирус окажет существенное негативное влияние на ее бизнес, особенно в первых двух кварталах текущего года.

Цена бумаг Thyssenkrupp падает на 6,1%. Германская промышленная группа продала свое подразделение по производству лифтов Elevator Technology за 17,2 млрд евро ($18,9 млрд) консорциуму, состоящему из Advent, Cinven и RAG.

Котировки акций Rolls-Royce растут на 3,7%. Компания отчиталась о сокращении доналогового убытка и росте базовой операционной прибыли в 2019 году.

Бумаги International Consolidated Airlines Group падают на 8,9%. Третья по величине в Европе авиагруппа, в состав которой входят British Airways и Iberia, сократила чистую прибыль в 2019 году на 40%.

Цена акций EasyJet снижается на 4,8%. Бюджетный авиаперевозчик сообщил, что отменит ряд рейсов и примет меры по сокращению расходов на фоне ослабления спроса в Италии и на других европейских рынках в связи с распространением коронавируса.