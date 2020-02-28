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 Рынок электронных денег в Украине вырос вдвое, – НБУ

За 2019 год объем выпущенных электронных денег увеличился до 203 млн грн, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя за 2018 год, сообщил Национальный банк Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Также в прошлом году вырос объем операций с электронными деньгами - в 2,3 раза, до 16,7 млрд грн. НБУ отмечает, что рост числа электронных кошельков был в этот период менее стремительным и составил 18% – до 74 млн шт.

Рост рынка электронных денег в 2019 году Нацбанк объясняет повышением интереса участников рынка к этому платежному инструменту.

НБУ напомнил, что максимальная сумма электронных платежей, которая может сохраняться на не пополняемом электронном устройстве, составляет 4 тыс. грн, на пополняемом – 14 тыс. грн, но при этом сумма расчетов по последнему не может превышать 62 тыс. грн на год.

По данным НБУ, выпуск и операции с электронными деньгами в Украине осуществляют 16 банков, в том числе Альфа-Банк (на базе Mastercard, Alfa-Money, Forpost, "Простир"), ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ (все – Mastercard и Visa) и Укргазбанк ("Простир" и Electrum), Индустриалбанк, Мегабанк, банк "Конкорд", Райффайзен банк Аваль (все – Visa), Кристаллбанк (Mastercard), банк "Восток" (Mastercard и "Простир"), ТАСкомбанк (Mastercard и Maxi), Юнекс Банк ("Простир"), банк "Сич" (Xpay), банк "Глобус" и банк "Альянс" (оба – Global Money).Рынок электронных денег в Украине вырос вдвое, – НБУ 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178447
 
 
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