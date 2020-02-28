 Киевская фабрика Roshen сократила чистую прибыль на 25%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР о годовом собрании акционеров 30 марта, его активы выросли за год на 41,1% - до 1,4 млрд грн.

Нераспределенная прибыль увеличилась на 2,2% - до 381,58 млн грн.

Акционеры компании на собрании намерены рассмотреть вопрос распределения чистой прибыли. В частности, 5% чистой прибыли, полученной обществом в 2019 году, планируется направить на пополнение резервного капитала общества, 95% оставить нераспределенной. Дивиденды намерены не начислять и не выплачивать.

Кроме того, акционеры намерены увеличить размер уставного капитала Киевской кондфабрики на 300 млн грн путем дополнительной эмиссии 1,2 млрд штук простых именных акций общества, номинальной стоимостью 0,25 грн каждая, общей номинальной стоимостью 300 млн грн (без осуществления публичного предложения). После увеличения уставный капитал общества составит 805,833 млн грн, что составит 3,223 млрд штук простых именных акций.

Как писал БизнесЦензор. корпорация Roshen не опровергает информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея