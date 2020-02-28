 Онлайн-сервис для предпринимателей "Дия.Бизнес" заработал в тестовом режиме

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили представители Минцифры в ходе презентации платформы в Киеве в пятницу, на портале уже работают все разделы, кроме консалтинг-зоны, предоставляющей возможность консультаций со специалистами с помощью видеомесенджера. Этот раздел заработает в конце апреля. После чего предприниматели смогут получать консультации по систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж.

На портале реализованы:

- каталог бизнес-идей с удобными шаблонами, перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;

- онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице;

- справочник предпринимателя на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;

- кейсы как истории успеха простых людей, которые хотели начать свое собственное дело.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, портал "Дия.Бизнес" - часть масштабного национального проекта по развитию предпринимательства, и имеет офлайн-составляющую - в разных регионах Украины планируется открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей.

"Кроме консультаций, в консалтинговых зонах предприниматели смогут представить свой продукт другим предпринимателям и получить обратную связь, пройти образовательные программы и получить дополнительные услуги. Открытие первой консалтинг-зоны для предпринимателей запланировано на апрель-май 2020 года в Харькове", - отметили в Минцифры.

Кроме того, по словам Ионан, уже в ближайшее время планируется реализация онлайн инструмента для работы с ФЛП, однако она не смогла назвать точную дату планируемого запуска этой услуги.

"Мы создали настоящий one stop-shop для предпринимателя. Удобный, человечный и полезный. Собрали все самое важное для предпринимателей, от А до Я, в одном месте. Этого крайне не хватало. Ранее предприниматели терялись в поисках нужной информации на различных сайтах с непривлекательным интерфейсом, теперь все это доступно на одном портале буквально в несколько кликов", - отметила Ионан.

Она также подчеркнула, что контент на портале будет пополняться регулярно.

Онлайн-платформа "Дия. Бизнес" реализована при поддержке компании Mastercard.

Как отмечают его создатели, проект "Дия.Бизнес" поможет увеличить появление новых бизнесов в регионах и количество рабочих мест, будет способствовать развитию трансформации малого бизнеса в средний и выхода украинских предпринимателей на международные рынки.

Кроме того, в планах Минцифры после запуска в тестовом режиме горячей линии для предпринимателей в декабре 2019 года, запустить еще одну телефонную линию и чат-бота.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины планирует реализовать возможность открытия, изменения и закрытия ФЛП, а также возможность оплаты налогов и подачи отчетности ФЛП через мобильный государственный сервис "Дия".