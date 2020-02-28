 Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа с марта

Об этом со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины сообщает БизнесЦензор.
"Начиная с 1 марта, операторы ежедневно предлагают следующую мощность для рынка: 10 млн куб. м в сутки (104 ГВтгод в сутки)", - говорится в сообщении.
В дополнение к мощностям точки соединения "Будинце", используемых для импорта газа в Украину с 2014 года, Eustream и ОГТСУ запускают виртуальный реверс (так называемый backhaul), тем самым дополнительно расширяя словацкий коридор для поставок газа в Украину.
Операторы напоминают, что мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина-Словакия, а значит может быть прервана в случае отсутствия потока в направлении от Украины в Словакию.
Операторы также подчеркивают, что могут увеличить уровень виртуальных мощностей в случае наличия интереса со стороны рынка.
Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что скоро заработает виртуальный реверс геза и из Венгрии.
"Если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб м (9 минус 2)", - объяснил Макогон принцип работы виртуального реверса на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что ранее нельзя совершать такие операции из-за транзитного контракта с "Газпромом", а потому Украина была вынуждена физически вывозить все объемы газа в Польшу через "Дроздовичи" и завозить нужные объемы назад через "Германовичи". Это требовало затрат на прокачку, а объемы поставок были ограничены техническими возможностями трубопровода "Германовичи".