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 Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа с марта

ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запускают виртуальный реверс через точку соединения "Вельке Капушаны" - "Ужгород" с 1 марта 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины сообщает БизнесЦензор.

"Начиная с 1 марта, операторы ежедневно предлагают следующую мощность для рынка: 10 млн куб. м в сутки (104 ГВтгод в сутки)", - говорится в сообщении.

В дополнение к мощностям точки соединения "Будинце", используемых для импорта газа в Украину с 2014 года, Eustream и ОГТСУ запускают виртуальный реверс (так называемый backhaul), тем самым дополнительно расширяя словацкий коридор для поставок газа в Украину.

Операторы напоминают, что мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина-Словакия, а значит может быть прервана в случае отсутствия потока в направлении от Украины в Словакию.

Операторы также подчеркивают, что могут увеличить уровень виртуальных мощностей в случае наличия интереса со стороны рынка.

Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что скоро заработает виртуальный реверс геза и из Венгрии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178424
 
 
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Это, типа газ будет поступать из Калушан, а на самом деле будет забор из российской трубы. Но платить будем из бюджета в три дорого. Т.е. - схема такая.
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Виртуальный реверс газа ? ...Какая страна - такой и реверс
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ну дали бы себе труд разобраться, что такое "виртуальный реверс"...вот вам по-простому (на примере) объяснение: "
"Если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб м (9 минус 2)", - объяснил Макогон принцип работы виртуального реверса на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что ранее нельзя совершать такие операции из-за транзитного контракта с "Газпромом", а потому Украина была вынуждена физически вывозить все объемы газа в Польшу через "Дроздовичи" и завозить нужные объемы назад через "Германовичи". Это требовало затрат на прокачку, а объемы поставок были ограничены техническими возможностями трубопровода "Германовичи".
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