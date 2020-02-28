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 В Беларуси зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что на территории страны зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Он обнаружен у гражданина Ирана, прибывшего из Азербайджана.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерство здравоохранения Беларуси сообщает БизнесЦензор.

"Сообщаем что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана", - говорится в сообщении.

27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

"Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно. Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178399
 
 
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