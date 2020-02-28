 "Кернел" сократил чистую прибыль на 37%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно финансовому отчету компании, ее выручка в июле-декабре 2020 ФГ снизилась в 17,4% – до $1,862 млрд.

Операционная прибыль "Кернела" в первом полугодии снизилась на 16,3% – до $161,91 млн, валовая – на 18,6%, до $178,29 млн, EBITDA – на 6%, до $215,8 млн.

Чистая прибыль "Кернела" во втором квартале 2020 ФГ снизилась на 49% - до $45,15 млн, выручка – 8,8%, до $1,016 млрд, EBITDA – на 15%, до $109,3 млн.

По данным компании, доход группы от переработки масличных в июле-декабре 2019 ФГ снизился на 10% – до $661 млн, от инфраструктурного сегмента и продаж – на 11%, до $1,557 млрд, от растениеводства – на 1%, до $323 млн.

По данным в отчете, компания планирует по итогам 2020 ФГ реализовать 1,5 млн тонн подсолнечного масла, экспортировать 8 млн тонн зерна.

"Урожай озимых культур 2020 года находится в удовлетворительном состоянии. Мы засеяли более 74 тыс. га под озимой пшеницей и почти 13 тыс. га под озимым рапсом", - отметили в компании.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%.

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".