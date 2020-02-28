 Ущерб для мирового туризма от коронавируса может превысить $22 миллиарда

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По мнению экспертов Oxford Economics, потери могут вырасти вдвое и даже втрое, если распространение болезни не удастся остановить. Сильнее всего пострадают страны, наиболее зависимые от китайского туризма, в том числе Гонконг и Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины.

"Слишком рано, чтобы знать наверняка, но WTTC сделал предварительные расчеты в сотрудничестве с Oxford Economics, которая оценивает, что кризис обойдется сектору как минимум в $22 млрд",— сообщила Глория Гевара газете El Mundo.

Как пояснила глава WTTC, эти расчеты основаны на опыте предыдущих кризисов, вызванных эпидемиями SARS (атипичная пневмония) и H1N1 (свиной грипп).

По данным AFP, показатель в $22 млрд является наиболее оптимистичным сценарием, предусмотренным в исследовании Oxford Economics, опубликованном 11 февраля. Согласно такому развитию событий, число путешествий китайских туристов по миру сократится на 7%.

Однако ущерб туристической отрасти может вырасти до $49 млрд, если эпидемия коронавируса продлится дольше, чем вспышка SARS (атипичная пневмония начала распространяться в ноябре 2002 года и была взята под контроль в июле 2003 года), или даже до $73 млрд, если распространение COVID-19 не сумеют остановить в дальнейшем.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. За два месяца только в КНР умерли более 2,7 тыс. человек, число зараженных превышает 78 тыс.

Также случаи заболевания были зарегистрированы в 44 странах, больше всего заболевших - в Южной Корее, Италии, Иране.