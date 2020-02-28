[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.61
 Макроэкономика
  541  0
Материалы по теме:
Все про:туризм (323) туристы (25) COVID-19 (16)

 Ущерб для мирового туризма от коронавируса может превысить $22 миллиарда

Ущерб туристической отрасли от нового типа коронавируса COVID-19 может составить как минимум $22 млрд, заявила глава Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По мнению экспертов Oxford Economics, потери могут вырасти вдвое и даже втрое, если распространение болезни не удастся остановить. Сильнее всего пострадают страны, наиболее зависимые от китайского туризма, в том числе Гонконг и Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины.

"Слишком рано, чтобы знать наверняка, но WTTC сделал предварительные расчеты в сотрудничестве с Oxford Economics, которая оценивает, что кризис обойдется сектору как минимум в $22 млрд",— сообщила Глория Гевара газете El Mundo.

Как пояснила глава WTTC, эти расчеты основаны на опыте предыдущих кризисов, вызванных эпидемиями SARS (атипичная пневмония) и H1N1 (свиной грипп).

По данным AFP, показатель в $22 млрд является наиболее оптимистичным сценарием, предусмотренным в исследовании Oxford Economics, опубликованном 11 февраля. Согласно такому развитию событий, число путешествий китайских туристов по миру сократится на 7%.

Однако ущерб туристической отрасти может вырасти до $49 млрд, если эпидемия коронавируса продлится дольше, чем вспышка SARS (атипичная пневмония начала распространяться в ноябре 2002 года и была взята под контроль в июле 2003 года), или даже до $73 млрд, если распространение COVID-19 не сумеют остановить в дальнейшем.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. За два месяца только в КНР умерли более 2,7 тыс. человек, число зараженных превышает 78 тыс.

Также случаи заболевания были зарегистрированы в 44 странах, больше всего заболевших - в Южной Корее, Италии, Иране.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178389
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Киев Китай Минэкономразвития нефть Новости компаний Укрзализныця эпидемия
 
 
 
 
 
 вверх