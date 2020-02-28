 Итоги недели: Китайский вирус на мировых рынках, новые 200 гривен и снижение цен на газ

ФИНАНСЫ

Распространение коронавируса вызвало обвал на мировых рынках

Обвал мировых рынков из-за быстрого распространения эпидемии коронавируса за пределы Китая вызвал падение цен на нефть и обвал на крупнейших мировых биржах. Цены на нефть за неделю снизились на 10%, а Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.

Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 за неделю упал на 12%, показав самое резкое падение с октября 2008 года. Индекс Dow Jones на торгах в пятницу снизился более чем на 1 000 пунктов в третий раз за неделю, а компании S&P 500 потеряли в стоимости почти $3 триллиона.

Падение на мировых рынках отразилось на стоимости украинских госбумаг: ВВП-варранты за неделю подешевели на 8,5% – до 99,1% от номинала, а доходность по евробондам выросла в среднем на 1 п.п.

Нацбанк ввел в обращение новую банкноту номиналом 200 гривен

НБУ 25 февраля ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят в обращении банкноты старого образца. На первом этапе планируется ввести в оборот около 5 млн обновленных банкнот.

Украинские банки получили за месяц 6,6 миллиарда прибыли

По итогам работы в январе 2020 года прибыль украинских банков составила 6,6 млрд грн, что на 22% больше, чем в январе прошлого года, сообщил Национальный банк.

Минфин сохранил поступления от продажи ОВГЗ на уровне 1,6 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,6 млрд грн. При этом в условиях снижения спроса Минфин был вынужден незначительно повысить ставки по отдельным выпускам бумаг.

В итоге приток средств нерезидентов в украинские ОВГЗ почти прекратился, а портфель облигаций в их собственности остался на уровне 126,7 млрд грн.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке еще на треть

Национальный банк за период с 24 по 28 февраля сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $81, по сравнению с $125 млн неделей ранее.

Против главы правления "Приватбанка" открыли 6 уголовных расследований

Глава правления "Приватбанка" Петр Крумханзл в интервью Financial Times заявил, что в его отношении возбуждено шесть сомнительных уголовных расследований, в том числе по подозрению в шпионаже, а также обвинил украинские суды в коррупции.

Минфин запустит гарантии по программе льготных кредитов с 1 марта

С 1 марта государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет включать дополнительную опцию – кредитные гарантии от государства. Это призвано решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика, сообщили в Минфине.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства в январе замедлилось до 5,1%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в январе 2020 года сократилось по сравнению с январем 2019 года на 5,1% после снижения на 7,7% в декабре и на 7,5% в ноябре прошлого года. С учетом сезонности рост производства в январе 2020 года к декабрю 2019 года составил 1,2%.

Рост капитальных инвестиций в 2019 году замедлился до 15,5%

По подсчетам Госстата, капитальные инвестиции в Украине в 2019 году увеличились на 15,5%, тогда как в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее – 22,1%.

ВЛАСТЬ

Зеленский назначил ответственным за реформу угольной отрасли бывшего менеджера Ахметова

Президент Владимир Зеленский поручил создать Координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьер-министром Денисом Шмыгалем, который до лета 2019 года возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Рада созвала внеочередное заседание по требованию Зеленского

Верховная Рада по требованию президента проведет внеочередное пленарное заседание в среду, 4 марта. Перед этим в СМИ появилась информация, о том что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность замены премьер-министра. Среди кандидатур назывался Сергей Тигипко.

Действующий премьер-министр Алексей Гончарук в среду заявил, что не планирует подавать в отставку и не обсуждал этот вопрос с президентом.

Зеленский ветировал законопроект о едином счете для уплаты налогов из-за табачной поправки Дубинского

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый парламентом законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов из-за внесенной перед голосованием поправки о введении наценки для продавцов сигарет.

По оценке Минфина, принятие вызвавшей протесты производителей сигарет поправки нардепа Александра Дубинского привело к недовыполнению плана по сбору акцизов на сумму около 3 млрд грн.

Кабмин назначил главного санитарного врача

Кабинет министров назначил главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко. Ляшко с 2003 по 2013 годы работал в системе Госсанэпидслужбы, которая была ликвидирована в 2017 году.

Минздрав передал закупку части лекарств от международных организаций госпредприятию

Министерство здравоохранения передало закупку лекарств за средства госбюджета по 14 из 38 направлений от международных специализированных организаций UNDP, UNICEF и Crown Agents собственному госпредприятию "Медицинские закупки Украины".

Гончарук анонсировал ликвидацию Строительной инспекции

Кабинет министров готов полностью перезапустить Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), сейчас продолжается обсуждение технических решений этого процесса, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Минэкономики представило программу поддержки промышленности на 90 миллиардов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило предусмотреть в Бюджетной декларации на 2021-2023 годы более 90 млрд грн на проекты поддержки развития промышленности.

В свою очередь глава Минфина Оксана Маркарова назвала "ошибкой" увеличение расходов бюджета на поддержку отдельных предприятий на такую сумму, предложив рассмотреть возможность снижения налогов.

Суд отменил постановление об увольнении Насирова с должности главы ГФС

Шестой апелляционный админсуд подтвердил решение Окружного админсуда Киева, признав недействительным распоряжение Кабмина об увольнении Романа Насирова с должности главы ГФС. Однако перед этим Насиров отказался от исковых требований о восстановлении в должности.

Кабмин обнародовал распоряжение о назначении главы Госкино

Кабинет министров свои распоряжением от 19 февраля назначил Марину Кудерчук председателем Госагентства по вопросам кино. Кудерчук работала налоговым и экологическим инспектором в Запорожской области и менее года возглавляла кинотеатр им. Довженко в Запорожье.

Украина введет пошлину на российские стальные тросы и канаты

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести на пять лет антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на импорт в Украину из РФ стальных тросов и канатов по требованию украинского производителя "Стальканат-Силур".

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" снизил тарифы на газ для населения на февраль

"Нафтогаз Украины" снизил оптовую цену на газ для нужд населения в феврале до 3,95 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).

По данным компании, это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, а также является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

Коболев спрогнозировал низкие цены на газ в Европе в ближайшие годы

Благодаря избытку предложения сжиженного газа на рынке низкие цены на природный газ в Европе будут сохраняться в течение ближайших 2-3 лет, спрогнозировал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Президент поручил ограничить импорт электроэнергии

Владимир Зеленский поручил министру энергетики Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии из России и Беларуси в Украину, чего ранее добивался ДТЭК Рината Ахметова.

Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа с марта

ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запускают виртуальный реверс через точку соединения "Вельке Капушаны" - "Ужгород" с 1 марта. Соединение между странами имеет наибольшую пропускную способность, по сравнению с другими сечениями между Украиной и странами ЕС.

Набсовет "Укрэнерго" сменил руководителя компании

Набсовет ЧАО НЭК "Укрэнерго" 24 февраля освободил исполняющего обязанности главы правления компании Всеволода Ковальчука от занимаемой должности и назначил и.о. главы первого заместителя главы правления – Владимира Кудрицкого.

Кабмин сменил близкого к Коломойскому главу "Центрэнерго"

Кабинет министров принял решение о смене руководства ПАО "Центрэнерго" и трех подконтрольных государству облэнерго, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, не уточнив подробностей. Соответствующие распоряжения Кабмина также еще не опубликованы.

Беларусь анонсировала начало поставок нефти через Украину

Беларусь рассчитывает начать поставки нефти на свои НПЗ по нефтепроводу Одесса - Броды в марте, сообщил замглавы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. Для этого белорусский концерн договорился с SOCAR о поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.

Шельфовое месторождение "Дельфин" разделят на две части перед продажей

Конкурс на разработку на основании соглашений о разделе продукции (СРП) углеводородов на шельфе Черного моря будет объявлен по двум участкам месторождения "Дельфин" – северному и южному, сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах.

В 2019 году компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса на разработку всего месторождения "Дельфин", однако результаты конкурса были отменены правительством.

Нацкомиссия ужесточила ответственность за небалансы на рынке электроэнергии

Нацкомиссия внесла изменения в Правила рынка электроэнергии, согласно которым небалансы его участников всегда будут приводить к убыткам в отличие от покупки/продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСН).

Минфин оценил потери госбюджета от "зеленых льгот для Ахметова" в 9 миллиардов

Министерство финансов оценивает недопоступление доходов госбюджета в 2019 году из-за налоговых льгот на импорт энергетического оборудования для солнечных и ветровых электростанций в 9 млрд грн. Больше всего такого оборудования завезли компании Рината Ахметова.

Выплаты по "зеленому тарифу" во втором полугодии достигли 16 миллиардов

За первые полгода работы нового рынка электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" выплатило по "зеленому тарифу" 15,8 млрд грн. Дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" в 2020 году может составит 24-31 млрд грн.

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця " начнет строительство евроколеи уже в 2020 году

"Укрзализныця" запланировала в этом году начать строительство узкой колеи (1435 мм) на направлении Мостицкая-Скнилов, что позволит запустить пассажирские поезда из Львова в страны ЕС.

АМКУ согласовал передачу порта Ольвия в концессию катарской QTerminals

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение катарской компании QTerminals на получение в концессию порта "Ольвия" по итогам проведенного конкурса.

КОРПОРАЦИИ

"Укрнафта" подписала мировые соглашения с компаниями Коломойского на 7,7 миллиарда

"Укрнафта" в январе-феврале подписала мировые соглашения с 5 компаниями окружения Игоря Коломойского, которым в 2015 году бесплатно отгрузила почти 1 млн тонн нефти на сумму около 7,7 млрд грн.

Крупнейший должник – ООО "Котлас" – получило рассрочку для погашения 2,5 млрд долга до конца 2025 года. Подробности остальных мировых соглашений пока что не известны.

Алиев передал Blockbuster Mall в управление бывшему менеджеру Фирташа

Девелопер Mandarin Plaza бизнесмена Вагифа Алиева передал ТРЦ Blockbuster Mall в управление второму партнеру проекта – Александру Спектору.

В 2012 году Александр Спектор был представлен как директор "DF Agro" Дмитрия Фирташа. В в 2018 году его компания купила у Алиева БЦ "Сенатор". Спектор также является совладельцем столичного ресторана "Аляска".

"Метинвест" Ахметова готовится купить комбинат ИСД в Польше

"Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского запросил мнение Антимонопольного комитета Украины о необходимости получения разрешения на приобретение целостного имущественного комплекса компании ISD Huta Częstochowa в Польше.

В "Метинвесте" заявили, что группа рассматривает возможность участвовать в тендере по продаже активов находящегося в процессе банкротства польского завода Huta Częstochowa корпорации "ИСД", но он еще не объявлен.

Минюст арестовал счета Национальной общественной телерадиокомпании

Исполнительная служба наложила арест на все счета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) по делу о взыскании 10,5 млн евро долга, возникшего за работу украиноязычной версии международного канала "Euronews" во времена Януковича.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд закрыл дела против бывших регионалов Вилкула и Колесникова

Октябрьский суд Днепра в связи с истечением сроков давности освободил бывших нардепов партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности по делам о злоупотреблении властью, переквалифицировав их по статье "служебная халатность".

Фирма сына Луценко фигурирует в уголовном деле о контрабанде леса

Фирма "Нор Тун" сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко фигурирует в уголовном деле о контрабанде леса, которое расследует Государственное бюро расследований.

Суд разрешил вывести выплаченные киевским метро бывшей фирме Фукса 1,7 миллиарда

Подольский райсуд Киева по ходатайству ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания" (ранее – ООО "Укррослизинг") снял арест с денежных средств компании на счету в "Проминвестбанке", который был наложен в июле 2019 года.

На этот счет "Киевский метрополитен" перечислял платежи за приобретенные в 2009 году вагоны по схеме, организованной владевшим "Укррослизингом" в те годы соратником Януковича Юрием Иванющенко.

Предполагаемый суицид гендиректора Atlantic Group переквалифицировали на умышленное убийство

В доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары из пистолета экс-чиновника был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Изначально происшествие было квалифицировано как самоубийство, однако после возникшего резонанса было переквалифицировано в умышленное убийство, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Суд оштрафовал нардепа на 51 тыс. за скрытые от декларирования 67 млн и дома в Швейцарии

Антикоррупционный суд оштрафовал экс-нардепа Геннадия Бобова на 51 тыс. грн за сокрытие от декларирования финансовых обязательств на 67 млн ​​грн, доли в 98,2% в частном предприятии, а также недвижимости жены в Швейцарии. Для смягчения наказания Бобов признал вину и заключил сделку со следствием.