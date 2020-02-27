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Все про:дотации (115) Минфин (1336) Минэкономразвития (1007) Маркарова (177) Милованов Тимофей (98) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (19)

 Маркарова раскритиковала выделение 90 миллиардов дотаций для бизнеса

Министерство финансов не поддерживает предложение Минэкономики предусмотреть в бюджетной декларации на 2021-2023 годы более 90 млрд грн на поддержку промышленности, сельского хозяйства и экспорта.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова заявила в Facebook.

"Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) – это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", – заявила Маркарова.

Глава Минфина отметила, что в последние годы не удавалось полностью использовать заложенные суммы дотаций для аграриев.

Как сообщалось, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило предусмотреть в Бюджетной декларации на 2021-2023 годы более 90 млрд грн на проекты поддержки развития промышленности.

В частности, на развитие производства сельскохозяйственной продукции за три года предложено направить 45,52 млрд грн. На повышение экспорта предложено выделить за три года 12,41 млрд грн. По разным направлениям для поддержки промышленности в 2021-2023 годах планируется выделить в общей сложности более 32,65 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178353
 
   
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