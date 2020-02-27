 Microsoft ухудшил прогноз выручки из-за вспышки нового вируса

Microsoft сообщила, что остальные элементы ее прогноза остались без изменений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Несмотря на то, что мы ждем высокого спроса на Windows в соответствии с нашими ожиданиями, цепочка поставок возвращается к нормальной работе более медленными темпами, чем ожидалось", – говорится в заявлении компании.

Microsoft ранее ожидал, что подразделение Windows и ПК получит выручку в диапазоне от $10,75 до $11,15 миллиарда за текщий квартал.

Акции компании в результате снизились более чем на 1% на торгах после завершения официальной сессии.

Microsoft – вторая компания с капитализацией, достигшей $1 триллиона, предупредившая, что может не достигнуть прогноза.

Как сообщалось, Apple Inc ранее в феврале предупредила, что не достигнет целевого показателя продаж в квартале, завершающемся в марте, из-за воздействия вируса.