 Нацсовет оштрафовал телеканал NewsOne Медведчука за разжигание вражды

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацсовета сообщает БизнесЦензор.

"Многочисленные высказывания ведущего программы Руслана Коцабы, которые прозвучали в передаче "Я так думаю" (начало в 23:25, "прямой эфир"), свидетельствуют о пренебрежении нормами международного права и законов Украины, которые запрещают распространять язык вражды и ненависти", – сказано в сообщении Нацсовета.

Согласно анализу специалистов медиаотрасли, в высказываниях Коцабы, имеются признаки языка вражды в отношении участников АТО / ООС и участников Революции достоинства.

"Также телеканал в этом выпуске передачи не придерживался требований достоверности представления информации и систематически не выполняет требования объективности (беспристрастности), полноты и сбалансированности подачи информации", – отмечается в сообщении.

Штраф в Государственный бюджет должен быть уплачен в тридцатидневный срок, за такой же период лицензиат обязан привести в соответствие свое вещание с законодательным требованиям.

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Как сообщалось, ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал иск об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа").

Напомним, новосозданный медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

В декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".