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 Власти Киева доплатят 300 миллионов за систему для управления освещением

КП "Информатика" Киевской городской госадминистрации 25 февраля заключило новое соглашение с ДП "Хидден" ООО "Хидден Энерджи" о внедрении системы управления освещением за 299,39 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, на 2020 год заказали создание, развитие и сопровождение программно-аппаратного комплекса управления и контроля сетей внешнего освещения Киева.

Ожидается, что система даст возможность управлять каждым светильником в отдельности, в том числе регулировать интенсивность освещения.

Дополнительную закупку у старого поставщика провели по переговорной процедуре для совместимости с уже выполненными работами.

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Напомним, в 2018 года КП "Информатика" заказало ООО "Хидден Енерджи.Юей" поставку софта этой системы и ее пилотное внедрение в Днепровском районе за 49,77 млн грн. В 2019 году подрядчик получил еще 299,51 млн грн, однако затем стоимость этого договора уменьшили дополнительными соглашениями до 149,54 млн грн. Обе упомянутые закупки провели без торгов из-за отсутствия конкуренции. Таким образом, в целом система уже обошлась столице в 498,7 млн грн.

Параллельно КП "Киевгорсвет" КГГА ремонтирует сети наружного освещения.

ДП "Хидден" ООО "Хидден Энерджи" Глеба Львоваиз Киева является официальным дистрибьютором словацкой SEAK Energetics в Украине и представляет систему управления освещением СЕАК "Умный свет".

На сайте "Хидден Энерджи" сказано, что она совместно с КП "Киевгорсвет" воплотила на улице Антоновича пилотный проект по управлению светильниками с интеграцией в общую городскую систему управления уличного освещения.

Коммунальное предприятие "Информатика" во главе с Николаем Пыхтиным является структурным подразделением Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, который сейчас возглавляет Юрий Назаров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178342
 
 
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