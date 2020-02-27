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 Для Uber Shuttle в Киеве разработали специальное мобильное приложение

Uber представил новое приложение для пользователей Android в Киеве. Отдельное приложение под названием Uber Shuttle разработано специально для сервиса Uber Shuttle, запущеного в мае прошлого года для жителей столицы.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

Приложение позволяет быстрее просмотреть доступные маршруты шаттла, выбрать нужное время посадки и забронировать место для одного или нескольких человек.

Также из приложения Uber Shuttle можно перейти в Google Карты, чтобы построить маршрут до остановки, на которую прибывает шаттл. На данный момент в приложении доступно 22 маршрута и 586 остановок, которые покрывают все районы города.

После запуска нового приложения Uber Shuttle, основное приложение Uber будет также доступно.

Отмечается, что Киев стал первым и единственным городом в Европе, где в настоящее время доступен Uber Shuttle.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178341
 
 
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