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 Половина украинцев заметили рост расходов на коммуналку в январе, – опрос

Почти половина украинцев (46%) считают, что их расходы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевском международным институтом социологии 21-25 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом 39% респондентов сообщили, что эти расходы не изменились или уменьшились.

21% участников опроса указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС ноября-декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно).

Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноябре и декабре: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

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Как сообщалось, после подписания Украиной нового транзитного контракта с "Газпромом" и ввиду необычайно теплой зимы, цены на газ в Европе в январе продолжили снижаться.

Напомним, 24 декабря Кабмин принял решение, которое позволяет поставщикам тепла пересчитать тариф и снизить сумму в платежке до 30%, заявлял премьер-министар Алексей Гончарук.

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Новая цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178339
 
 
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Украина-социальное государство (ст1,3 и т.д Конституции). Почему за 6 последних лет расходы на ЖКХ выросли более чем в 10 раз? Потому что вопреки требованию Конституции и здравому смыслу ,под видом несуществующего "лохорынка" на нашу шею незаконно и преступно в 2018г насадили кучу вонючих частных паразитических прокладок в виде АО,ООО и пр "Рогов с копытами",которые стали всю прибыль,ранее идущую в бюджет страны распихивать по своим карманам,т.е открыто грабить государство и всех нас. Такого открытого и наглого грабежа нет ни в одной стране мира,причем эти паразиты ничего не создали,не вложили ни гривни своих средств в существующую инфраструктуру(газовое,электрохозяйство,водяное снабжение,сектор ЖКХ),а грабят миллиардами долларов остатки государства и всех нас. Например законы 417 и 1565 (Управляйки-нью-Корейки и ОСББ-зиц председатели Функи),нарушают 10 статей Конституции Украины,приняты с 8ой попытки !!!!????? ВРУ, действуют до сих пор.Эти преступные законы всех жителей многоэтажек перевели из статуса "властника житла" в "корыстувачей",а с установкой общих домовых счетчиков - превратив их в потенциальных бомжей,банкротя дом целиком,а не поквартирно. То же касается и "дебилорыночных " законов газовых и электроэнергии,где куча паразитов,сидя как крысы на трубах и вороны на проводах ,вопреки ст13 К;онституции Украины грабят государство и превращают топливо-энергетический сектор-основу экономики в труху. Конституционному суду надо срочно приводить все лжерыночные законы в соответствие с Конституцией Украины,а правовой системе взыскать нанесенные убытки бюджету с "нью-Кореек ".
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