[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.4 26.5
 Корпоративные отношения
  764  0
Все про:аукцион (646) добыча (1090) Госгеонедра (257)

 Госгеонедр выставила на аукцион разрешения на 12 участков за 8 миллионов

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) выставила на аукцион спецразрешения на 12 участков общей начальной стоимостью 7,94 млн грн.

Об этом сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Это первые электронные торги, которые мы инициируем после ряда законодательных изменений и запуска Инвестиционного атласа. Среди предложений есть участки, отобранные специалистами Госгеонедр, а есть те, которые будущие участники аукционов номинировали самостоятельно, и это тоже впервые для службы", – отметил глава Госгеонедр.

"Все желающие могут присоединиться к торгам и честно получить возможность разрабатывать тот или иной участок. Мы также упростили механизм участия в аукционах для иностранных бизнесменов: убрали необходимость регистрировать юридическое лицо в Украине для участия в аукционе", – добавил Опимах.

Подробная информация по объектам размещена в системе публичных закупок ProZorro.

В Госгеонедр уточнили, что служба выставила на аукцион лицензии на геологическое изучение и добычу с минеральными, лечебными, столовыми, подземными водами, песчаником, песком, известняком, глиной, молибденовыми рудами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178338
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Кабмин Киев Китай Новости компаний Укравтодор Укрзализныця экспорт
 
 
 
 
 
 вверх