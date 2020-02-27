 Чиновники "Укрзализныци" организовали нелегальный карьер по добыче гранита, – СБУ. ФОТО

По версии следствия, незаконную деятельность в течение 2017-2018 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала "Центр управления промышленностью" АО "Укрзализныця", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Чиновники, на которых возложен контроль за выполнением установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера общества", – сказано в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали, что участники схемы добывали полезные ископаемые общегосударственного значения на территории площадью 60 гектаров. Незаконно добытый гранит они реализовывали частным структурам.

"Установлено, что своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 миллиарда гривен. Добыча, в частности, проводилась с применением взрывоопасных технических средств. Такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на предприятии, создавали угрозу жизни и здоровью людей и могли нанести большой урон окружающей среде", – отмечают в СБУ.

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Во время досудебного расследования бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" АО "Укрзализныця" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.