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 Чиновники "Укрзализныци" организовали нелегальный карьер по добыче гранита, – СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской добычу более 500 тыс. кубических метров гранита.

По версии следствия, незаконную деятельность в течение 2017-2018 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала "Центр управления промышленностью" АО "Укрзализныця", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Чиновники, на которых возложен контроль за выполнением установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера общества", – сказано в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали, что участники схемы добывали полезные ископаемые общегосударственного значения на территории площадью 60 гектаров. Незаконно добытый гранит они реализовывали частным структурам.

"Установлено, что своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 миллиарда гривен. Добыча, в частности, проводилась с применением взрывоопасных технических средств. Такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на предприятии, создавали угрозу жизни и здоровью людей и могли нанести большой урон окружающей среде", – отмечают в СБУ.

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Во время досудебного расследования бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" АО "Укрзализныця" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Чиновники Укрзализныци организовали нелегальный карьер по добыче гранита, – СБУ 01

Чиновники Укрзализныци организовали нелегальный карьер по добыче гранита, – СБУ 02

Чиновники Укрзализныци организовали нелегальный карьер по добыче гранита, – СБУ 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178335
 
 
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Молодцы конечно-но это только верхушка айсберга. Если копнуть под паразитические прослойки.многочисленные АО,ООО и пр "Рога с копытами",которые в свое время ссаными тряпками разогнал Г.Кирпа и перенаправил разворовываемую прибыль от этих паразитических антиконституционных(ст13) структур в строительство современных вокзалов,трассы Киев-Одесса и др.обьектов,то мы будем субсидировать МВФ,а не наоборот. Вся 29 летняя история Украины свидетельствует- все к чему прикасаются потные рученки "эффективных частных менеджеров" в сфере крупного и среднего бизнеса-обречено на разграбление и провал. Дошло до абсурда-"частные локомотивы" будут перевозить пассажиров и грузы в "частных вагонах" на "частные вокзалы"снимая суперприбыль- а государство будет им подтирать зад- обслуживать пути и инфраструктуру,беря все расходы на себя-это что за "лохорынок" такой,где такое еще есть в мире?
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